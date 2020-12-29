Прорыв теплосетей на улице Чапаева устранили. Как сообщает пресс-служба КТК, к 17.45 аварию устранили. Сейчас идет заполнение системы теплоносителем.Напомним, утром 29 декабря в 11.00 на улице Чапаева произошел прорыв теплосетей. Ресурса лишились тридцать жилых домов по улицам Чапаева, Воровского, Калинина и Горького, а также школа №57 и детсады №7 и 9.Сейчас дефект устранен, и систему заполняют теплоносителем. Подключать ресурс в жилые дома будут специалисты управляющих компаний. КТК приносит кировчанам извинения за доставленные неудобства.