В Кирове произошел прорыв на теплосетях. Сейчас аварию пытаются устранить. Информацию передает пресс-служба горадминистрации.Прорыв случился на улице Чапаева в 11 часов. В результате ресурса лишились 30 жилых домов в квартале улиц Калинина, Чапаева, Воровского и Горького, а также школа №57 и детсады №7 и 9.Сейчас на месте работает аварийная служба КТК. Две бригады определяют вид дефекта и способ его устранения. Планируется, что тепло вернется в дома и соцучреждения не позднее 18.00.Компания также напоминает, что узнать о существующих дефектах и способах их устранения можно в диспетчерской КТК по телефону 716-716 либо на сайте.