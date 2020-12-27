В поселке Маромица снова заработала новая котельная. Как известно, один из жителей населенного пункта пожаловался губернатору Кировской области, что в домах слишком холодно. По сообщению пресс-службы регионального правительства, вопрос взяли на контроль.Как выяснилось, новую котельную в поселке запустили еще 18 декабря уходящего года, однако на следующий день в системе одного из домов произошел прорыв. В итоге после его устранения пришлось снова заполнять систему теплоносителем и поднимать его температуру. Сейчас она составляет 52 градуса и будет подниматься в ближайшее время.Кроме того, в январе планируется установить второй котел. Сейчас обслуживающая компания начала утеплять систему теплоснабжения. Кроме того, районная администрация планирует сместить сроки ее ремонта на более ранние, чтобы в домах стало еще теплее.