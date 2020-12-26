Вопросы можно было накануне прямой линии задать в социальных сетях, а во время нее - по скайпу или дозвонившись по телефону.Отвечая на них, Игорь Васильев отметил наиболее значимые итоги уходящего 2020-го года, подчеркнув, что он был сложным и для области, и для страны.- Распространение новой инфекции, безусловно, внесло свои коррективы, - сказал глава региона. - Но хочу отметить, что власти Кировской области не вводили «драконовских» мер, не закрывали границы, не вводили пропускную систему, практически не останавливали промышленные предприятия. Нам нужно было решить одновременно две задачи: сохранить здоровье людей и экономику. Обе задачи мы выполнили. Сейчас у нас полностью рабочая экономика.Губернатор также отметил, что в регионе не останавливали реализацию национальных проектов «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Экология» и других. Не остановилась и газификация области: в 2020 году построено более 50 км распределительных газопроводов. Большую работу в этом году провели и в сфере дорожного строительства. За сезон отремонтировали более 340 километров дорог. Это один из самых высоких показателей за последние шесть лет.Житель поселка Маромица Опаринского района первым дозвонился на прямую линию и сообщил о проблемах с теплоснабжением населенного пункта. Игорь Васильева сразу поручил решить эту проблему региональному министерству энергетики и ЖКХ как можно быстрее решить эту проблему.Сразу несколько кировчан задали вопросы о благоустройстве областного центра. Губернатор рассказал о разработанной к предстоящему 650-летию Кирова программе, согласно которой отремонтируют часть исторических зданий. Игорь Васильев также отметил, что для поддержания чистоты в городе власти закупают новую коммунальную технику.Горожан также волновали вопросы увеличения мест в детских садах, строительства новых школ, развития села, содержания и ремонта дорог, поддержки пенсионеров, водоснабжения, раздельного сбора мусора. Всего на прямую линию дозвонились более 700 жителей области. Почти на 20 из них Игорь Васильев ответил в прямом эфире. В том числе, он высказал свое мнение по поводу затрат на украшение Кирова к Новому году.- Мне кажется, хорошее новогоднее настроение мы с вами заслужили, - сказал глава региона. - Можно обсуждать, много или мало затрачено средств, качественно делают ледовый городок или нет, но нам нужно жить в достаточно сложных условиях и находить проводы для радости.В завершение прямой линии Игорь Васильев поздравил всех жителей Кировской области с наступающим Новым годом.Вопросы, на которые губернатор не успел ответить во время прямой линии, направлены в профильные ведомства, которые должны на них ответить.