Статистика по COVID-19 в Кировской области: за минувшие сутки выявили еще 240 зараженных

За прошедшие сутки на КТ обследовали 833 жителя региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 19 декабря.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 240 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровело 635 человек.

В инфекционных госпиталях сейчас находится 3875 жителей области, у 3443 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3175 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 432 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 123 пациент с коронавирусом, 18 из них - на ИВЛ.

В домашних условиях проходят лечение 13398 пациентов.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 5848 исследований на COVID-19. На КТ обследовали 833 жителя региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1715 раз

За минувшие сутки в инфекционном стационаре скончался еще один пациент с COVID-19. По статистике сайта стопкоронавирус.рф, в регионе умерли 216 (+1) человек. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,96% (средний по России - 1,79%).

Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.