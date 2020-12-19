Коронавирус в Кировской области, последние новости на 19 декабря 2020 года: за все время наблюдений в регионе скончались 215 жителей региона

В инфекционных стационарах проходят лечение почти 4000 жителей области, амбулаторно – более 13 тысяч. Фото: Алексей Гмызин

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 19 декабря:

- за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 232 новых случая заражения COVID-19;

- 621 житель области выздоровел;

- на амбулаторном лечении находятся 13111 человек.

В инфекционных стационарах проходят лечение 3915 жителей области; у 3460 из них диагноз «коронавирус» подтвердился, 3183 человека, помимо COVID-19, болеют еще и пневмонией. Еще у 445 пациентов есть симптомы пневмонии, но результаты теста по COVID-19 у них пока не готовы. В отделении реанимации находится 121 человек c диагнозом «коронавирус», 19 из них - на ИВЛ.

За сутки лаборатории Кировской области сделали 5954 теста на новую инфекцию, а медицинские учреждения провели 776 исследований легких на КТ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе увеличилось до 215 (+1). Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,96% (средний по России - 1,79%). За минувшую неделю, по данным федерального оперштаба, от COVID-19 скончались восемь кировчан. Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 19 декабря не предоставил.

Уже неделю, с 12 декабря, в нашем регионе идет вакцинация от коронавируса. Напомним, записаться на прививкуот COVID-19 можно, позвонив на номер 122 (добавочный 4). На данный момент сделали это уже более тысячи жителей нашей области. А правительство региона напоминает, что по номеру 122 также можно узнать о мерах профилактики COVID-19 и связанных с этим ограничениях. А жители Кирова могут даже вызвать врача на дом.

Можно также позвонить на «горячую линию» по новой коронавирусной инфекции. По телефону 8-800-100-43-03 кировчанам ответят на вопросы по профилактике коронавируса, тестированию и проведению обследований, а также другую справочную информацию. О состоянии пациентов, проходящих лечение в инфекционных госпиталях, родственники могут узнать круглосуточно по единому справочному номеру 41-89-22.

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