Кировчанам не позволят срубить елку к Новому году

За незаконную рубку деревьев можно получить от штрафа до заведения уголовного дела. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В лесах Кировской области будут тщательно охранять хвойные деревья. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в преддверии новогодних праздников за деревьями усилили контроль. Патрулирование началось 14 декабря и продлится до самого конца года - 31 декабря.

Напомним, за незаконную рубку положен штраф от четырех до пяти тысяч рублей. За попытку забрать сразу несколько елей предусмотрена уже уголовная ответственность. Кроме того, любитель бесплатной новогодней елочки обязан будет возместить причиненный ущерб. Одно срубленное дерево может стоить от четырех тысяч рублей.

Для того, чтобы предотвратить вырубку деревьев, в Кирове открыли общегородские елочные базары. Десять площадок будут работать с 20 по 31 декабря. Список адресов можно посмотреть здесь.