Елочные базары 2020-2021 в Кирове: адреса, когда откроются

Елочные базары начнут работать с 20 декабря.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городской администрации рассказали, где в Кирове будут торговать елками к Новому году. Известно, что базары будут работать с 20 по 31 декабря включительно. Приобрести елку можно по следующим адресам:
- ул. Московская, в районе дома № 149;
- Октябрьский проспект, в районе дома № 38;
- Октябрьский проспект, у дома № 31;
- сквер у ОАО ВМП «Авитек»;
- ул. Лепсе, дом № 3 (сквер);
- ул. Кольцова, в районе дома № 15;
- ул. Ленина, 102-б (у Вятской филармонии);
- ул. Баумана, в районе дома № 5 (мкр Коминтерновский);
- пересечение улиц Горького и Калинина (у входа в парк им С.М. Кирова);
- сквер «Дружба» на пересечении улиц Пугачева и Щорса.
Кроме того, в администрации подчеркнули, что предпринимателям рекомендовано установить декоративные ограждения и оформить территорию елочного базара.