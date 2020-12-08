Елочные базары 2020-2021 в Кирове: адреса, когда откроются

Елочные базары начнут работать с 20 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городской администрации рассказали, где в Кирове будут торговать елками к Новому году. Известно, что базары будут работать с 20 по 31 декабря включительно. Приобрести елку можно по следующим адресам:

- ул. Московская, в районе дома № 149;

- Октябрьский проспект, в районе дома № 38;

- Октябрьский проспект, у дома № 31;

- сквер у ОАО ВМП «Авитек»;

- ул. Лепсе, дом № 3 (сквер);

- ул. Кольцова, в районе дома № 15;

- ул. Ленина, 102-б (у Вятской филармонии);

- ул. Баумана, в районе дома № 5 (мкр Коминтерновский);

- пересечение улиц Горького и Калинина (у входа в парк им С.М. Кирова);

- сквер «Дружба» на пересечении улиц Пугачева и Щорса.

Кроме того, в администрации подчеркнули, что предпринимателям рекомендовано установить декоративные ограждения и оформить территорию елочного базара.