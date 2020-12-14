Жители Нововятского района смогут покататься на трех катках

К выходным на катке в парке ЛПК откроются пункты проката и питания, а также место для переодевания. Фото: admkirov.ru

В Нововятском районе перед Новым годом откроют три катка. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, на первом из них, в парке ЛПК, обустройство уже завершается. Два других катка расположатся на стадионе «Россия» и на улице Индустриальной в микрорайоне Радужном.

Ледовая площадка в парке ЛПК станет одним из основных мест празднования. В нынешнем году каток увеличили вдвое, по просьбам жителей. К предстоящим выходным здесь обещают организовать работу пунктов питания и проката коньков, а также места для переодевания.

В Нововятском районе к Новому году также обустраивают сквер имени Опарина и Набережную Тренера Пушкарева. Сейчас там устанавливают новогодние ели, а вскоре территории украсят световыми фигурами.

Напомним, каток в парке ЛПК станет одной из четырех общегородских ледовых площадок. Три других расположатся на Театральной площади, в Коминтерне и Гагаринском парке. Последний, к слову, уже открыли на минувших выходных.