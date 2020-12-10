Первый общегородской каток в Кирове может открыться на грядущих выходных

Все работы по подготовке первого катка из четырех планируют закончить к 12 декабря. Фото: admkirov.ru

В преддверии Нового года в Кирове традиционно открывают общегородские катки для любителей активного отдыха. Первый из них может принять жителей города уже в грядущие выходные. По сообщению пресс-службы горадминистрации, он откроется в Гагаринском парке. Сейчас там завершают подготавливать ледовую площадку.

Известно, что в Гагаринском парке общегородской каток подготавливают впервые. Его обещают оборудовать прокатом коньков, мини-кафе и аттракционами. Открыть для посещения каток планируют в субботу, 12 декабря.

Ледовая площадка в парке имени Гагарина - одна из четырех, которые появятся в областном центре к праздникам. Три других расположатся на Театральной площади, в Коминтерне и парке ЛПК. За всеми общегородскими катками пообещали тщательно следить, поскольку в минувшем году их состояние вызывало нарекания у граждан.