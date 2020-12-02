Общественный транспорт в Кирове: проезд может подорожать до 28 рублей

Региону необходимо обновить порядка тысячи единиц общественного транспорта. Фото: admkirov.ru

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин на встрече с журналистами рассказал о планах развития транспортной системы в регионе.

Грустной, но ожидаемой для жителей области стала новость о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Александр Анатольевич сообщил, что в текущем году транспортные компании подадут заявки на увеличение цены до 28 рублей. Удорожание может произойти уже в 2021 году, но перед этим обоснованность стоимости проверит Региональная служба по тарифам. Напомним, что ранее об этом уже говорил глава администрации Кирова Дмитрий Осипов.

Разумеется незначительное повышение стоимости поможет перевозчикам покрыть затраты на подорожавшее топливо и запчасти.

На встрече речь зашла и о долгожданном обновлении транспортного парка. Сейчас областное правительство рассматривает закупку новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. По словам Александра Чурина, региону необходимо обновить порядка тысячи единиц общественного транспорта. В 2021 году планируется закупить 200 автобусов, а освободившийся городской транспорт направят в районы области.

Александр Анатольевич также напомнил, что Кировская область намерена перейти на брутто-контракты. В рамках нового механизма плата за проезд будет поступать заказчику - в областной бюджет, а деньги перевозчику будут производиться за выполненные работы - за 1 километр пробега. Перейти на такой способ планируется с 2022 года.

Неожиданной стала новость о внедрении в регионе системы оплаты проезда без кондукторов. Вместо привычного способа пассажирам предложат заплатить за проезд через бесконтактную карту либо напрямую водителям. Председатель правительства Кировской области поделился, что данная система показала свою эффективность в Москве, а также в ряде других крупных городов. В свою очередь оплата с помощью терминалов поможет сократить траты на организацию перевозок. Планируется, что система будет вводится поэтапно, начиная с 2022 года.