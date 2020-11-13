В Кирове обсуждают вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте

На сегодня в администрации вопрос об увеличении стоимости пассажирских перевозок не стоит на повестке. Фото: admkirov.ru

В четверг, 12 ноября, состоялись депутатские слушания по изменению маршрутной сети городского пассажирского транспорта. На встрече перевозчики заявили о необходимости повышения тарифа на проезд. Об этом сообщили в городской мэрии.

Глава администрации Дмитрий Осипов сообщил предпринимателям, что администрация города не обладает полномочиями для изменения тарифов. Однако, если перевозчики считают необходимым, они могут обратиться в Региональную службу по тарифам, где нужно будет в обязательном порядке доказать экономическую обоснованность такой инициативы.

- Администрация города не только не может устанавливать тариф, но и выступать инициатором его повышения, это компетенция предприятий, осуществляющих деятельность в данной сфере, - отметил Дмитрий Осипов, - На сегодня в администрации вопрос об увеличении стоимости пассажирских перевозок не обсуждался и не стоит на повестке.

Однако по версии общественника Константина Ситчихина, который присутствовал на слушаниях, Дмитрий Осипов предложил всем перевозчикам заявится в РСТ на повешение тарифа, чтобы компенсировать затраты после новых лотов.

Напомним, что в прошлом году тариф на проезд в кировском общественном транспорте уже подняли на 4 рубля - с 22 до 26, это порядка 18%.

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