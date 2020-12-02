С улиц Кирова убирают «неправильные» киоски

От киоска «Роспечати» у дома 78 на улице Воровского осталась только железная конструкция. Фото: Виктор Карпов

Во вторник, 1 декабря, у дома 78 на улице Воровского начали разбирать киоск «Роспечати», который не попал под схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО), утвержденную администрацией города. Напомним, соответствующее постановление было подписано 19 ноября 2019 года. Согласно этому документу, были утверждены места для размещения как сезонных НТО, так и тех, которые работают круглогодично.

Предприниматели, чьи киоски не вписывались в эту схему, могли перенести свои торговые объекты на другие места. Если они по каким-то причинам не стали этого делать, их торговые точки должны убрать с кировских улиц до конца текущего года.

Правда, региональный министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева в сентябре 2020 года внесла изменения в порядок разработки в нашем регионе схемы размещения нестационарных торговых объектов. Сейчас региональные органы местного самоуправления должны разработать и утвердить порядок предоставления альтернативного места для переноса торговой точки с учетом специфики нашей области.

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