Правила размещения торговых киосков в Кировской области изменились

По новым правилам киоски нельзя будет просто ликвидировать: их собственникам должны предложить другие места для установки торговой точки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Порядок разработки в нашем регионе схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) изменился. Во-первых, срок действия схемы увеличили до семи лет. Во-вторых, предприниматели получили право на выбор альтернативного места для своей торговой точки в случае, если старое исключается из схемы.

Изменения внесла региональный министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева. Она отметила, что поправки учитывают предложения бизнес-сообщества нашей области и опыт подобного правового регулирования в других регионах РФ.

Собственники НТО сейчас могут быть уверены в сохранении бизнеса, даже если место, где размещается их НТО исключат из схемы. Например, для использования этого земельного участка для государственных или муниципальных нужд. Региональные органы местного самоуправления должны разработать и утвердить порядок предоставления альтернативного места с учетом специфики нашей области.

Подробнее с изменениями размещения НТО можно ознакомиться на сайте министерства.

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