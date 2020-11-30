Лингвистическая гимназия города Кирова перешла на дистанционку

Очные занятия в школе приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Фото: Иван ВИСЛОВ

С субботы, 28 ноября, все классы Лингвистической гимназии города Кирова переведены на дистанционный формат обучения. Об этом говорится на официальном сайте учебного заведения.

Очные занятия в школе приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Решение основывается на предписании Роспотребнадзора по Кировской области. Дистанционный формат обучения продлится две недели с 28 ноября по 11 декабря 2020 года. При этом школьникам необходимо соблюдать домашний режим.

Напомним, что это уже вторая городская школа, которая перешла на дистанционный формат обучения. Аналогичные меры введены в школе № 18. Там все учащиеся отправлены на «удаленку» с 23 ноября по 2 декабря 2020 года.