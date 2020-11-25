В Кирове школа №18 перешла на дистанционное обучения

Очные занятия в школе приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Фото: school18.kirovedu.ru

С понедельника, 23 ноября, все классы школы №18 города Кирова переведены на дистанционный формат обучения. Об этом говорится на официальном сайте учебного заведения.

Очные занятия в школе приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса.

- В связи с предписанием Роспотребнадзора по Кировской области по профилактике распространения коронавирусной инфекции, МБОУ СОШ № 18 с 23 ноября по 2 декабря 2020 года переходит на обучение с применением исключительно дистанционных технологий, - сообщили в образовательном учреждении.

К очному обучению школьники смогут вернуться лишь 3 декабря. В администрации образовательного учреждения сообщили, что вся актуальная информация о способах взаимодействия детей, родителей и педагогов будет размещаться в Электронном журнале, рассылаться по группам в мессенджерах и соцсетях.