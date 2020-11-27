Коронавирус в Кировской области: за минувшие сутки в регионе выявлено 240 случаев заражения COVID-19

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 3820 пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 27 ноября.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлено 240 случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 826 жителей области, в том числе 193 выписаны домой из инфекционных стационаров.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 3820 пациентов; у 3350 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3123 человека болезнь осложняется пневмонией. Еще у 470 жителей области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

- 122 пациента с коронавирусом, 25 из них - на искусственной вентиляции легких;

- 30 жителей области с «диагностическими» пневмониями, 1 из которых - на ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 192 (+1).

В амбулаторных условиях проходят лечение 12298 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 24012 человек, из которых более 6200 - дети, заболевших среди них нет.

Снято с карантина за весь период наблюдения более 123000 человек.

- Медицинскими организациями региона выписано 15137 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, 9702 человека уже получили по ним лекарства, - сообщили в региональном оперштабе.