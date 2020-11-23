В банках Кировской области обнаружили 25 фальшивых банкнот

В последние годы чаще всего подделывают банкноты более крупных номиналов. Фото: Волго-Вятского ГУ Банка России

В третьем квартале 2020 года в банковском секторе Кировской области выявлено 25 банкнот с признаками подделки. Об этом сообщили в Волго-Вятском ГУ Банка России.

Наиболее популярны у фальшивомонетчиков пятитысячные купюры. В третьем квартале их выявили 20 штук. Из оборота также изъяли три подделки тысячных купюр и одну номиналом 2000 рублей. Помимо этого, зафиксирован один случай подделки 100-долларовой банкноты.

- В последние годы чаще всего подделывают банкноты более крупных номиналов, - подчеркнул заместитель управляющего Отделением по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Александр Хлобыстов. - Тысячные купюры стали интересовать фальшивомонетчиков намного меньше, но используем мы их гораздо чаще, поэтому вероятность обнаружить в своем кошельке поддельную банкноту номиналом 1000 рублей достаточно высока.