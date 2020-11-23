В Кировской области годовая инфляция составила 4,5%

В октябре текущего года инфляция в регионе ускорилась на 0,4%.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Кировской области годовая инфляция выше, чем в среднем по России. Об этом свидетельствуют данные представленные Волго-Вятским ГУ Банка России.
В октябре текущего года инфляция в регионе ускорилась на 0,4% и составила 4,5%. В среднем по России данный показатель составил 4,0%, а в Приволжском федеральном округе - 4,2%.
Показатели инфляции в ПФО. Фото: Волго-Вятского ГУ Банка России
- Превышение регионального уровня инфляции над показателями в ПФО отчасти происходит за счет более высоких темпов индексации тарифов на услуги ЖКХ и транспорта, - прокомментировали специалисты Волго-Вятского ГУ Банка России. - Это в свою очередь объясняется заключением концессионных соглашений на тепловые сети города Кирова и значительным ростом цен на услуги городского пассажирского транспорта, тарифы на который до этого не повышались более трех лет.
На ускорение темпов инфляции в регионе оказали влияния ослабление рубля и сокращение объемов отдельных видов сельхозпродукции. Ответим, что данная тенденция характерна в целом и для страны, и для ПФО.
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