В Кирове восстановлена работа сервиса школьного питания

Транспортная карта используется для оплаты школьного питания.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В результате технического сбоя в Кирове несколько часов не работал сервис школьного питания. В ООО «Электронный проездной» сообщили, сбой произошел в облачном центре обработки данных в Москве.
В настоящее время работа системы восстановлена, карты «электронного проездного» продолжают действовать. В организации приносят извинения за доставленные неудобства.
Напомним, что транспортная карта используется для оплаты школьного питания и для прохода в учебное заведение.