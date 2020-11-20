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В Кирове восстановлена работа сервиса школьного питания

Сбой произошел в облачном центре обработки данных в Москве
Виктор КарповВиктор Карпов
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Транспортная карта используется для оплаты школьного питания.

Транспортная карта используется для оплаты школьного питания.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В результате технического сбоя в Кирове несколько часов не работал сервис школьного питания. В ООО «Электронный проездной» сообщили, сбой произошел в облачном центре обработки данных в Москве.

В настоящее время работа системы восстановлена, карты «электронного проездного» продолжают действовать. В организации приносят извинения за доставленные неудобства.

Напомним, что транспортная карта используется для оплаты школьного питания и для прохода в учебное заведение.