Кировские школьники не могут оплатить обед через транспортную карту

Транспортная карта используется для оплаты школьного питания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ООО «Электронный проездной» сообщили, что сервис школьного питания временно не работает. В компании пояснили, что утром произошел технический сбой. В настоящее время специалисты пытаются устранить неполадки.

- Внимание. Сервис школьного питания недоступен - ведутся технические работы, - сообщили в официальной группе компании. - Приносим свои извинения.

Сообщается, что сервис должен возобновить свою работу в ближайшие часы. Напомним, что транспортная карта используется для оплаты школьного питания и для прохода в учебное заведение.