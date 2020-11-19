Юрий Лаптев переизбран председателем Контрольно-счетной палаты Кировской области

Юрий Николаевич Лаптев с 1991 по 2010 годы руководил государственной службой занятости населения Кировской области. Фото: zsko.ru

В четверг, 19 ноября, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. На нем депутаты рассмотрели вопрос об избрании председателя Контрольно-счетной палаты Кировской области.

- Уважаемые коллеги, губернатором Кировской области и спикером ОЗС в Законодательное собрание была внесена кандидатура Юрия Николаевича Лаптева для назначения на должность председателя КСП на новый срок полномочий, - сообщил докладчик Роман Титов.

Заместитель председателя Законодательного собрания Владимир Костин рассказал, что фракция ЛДПР неоднократно испытывали трудности в работе с КСП.

- Депутаты сталкивались с тем, что КСП давала отрицательные заключения на проекты законов, а также отказывалась устранить эти нарушения. На обращения депутатов фракции ЛДПР помочь в сборе информации КСП никаких усилий в проработке не принимала.

Владимир Александрович также отметил, что предложения депутатов по проверкам не учитываются в плане контрольной деятельности КСП.

- Мы неоднократно просили проверить расходование бюджетных средств, которые из областного бюджета выделяются администрации города Кирова, - отметил вице-спикер. - Юрий Николаевич, в виду отсутствия коммуникации фракция ЛДПР не может подержать вашу кандидатуру на переизбрание. Думаю, что внутри КСП подрастает молодежь, которая бы справилась с руководством.

В ответ Юрий Николаевич сообщил, что «двери КСП открыты для всех», а вице-спикера неоднократно приглашали на встречу с аудиторами. Кроме того, предложения депутатов учитываются, а в случае отказа указывается причина.

К сожалению, последующее возражение Владимира Костина не смогло «пробиться» через плохой звук видеоконференцсвязи.

В итоге большинство депутатов проголосовали за переизбрание Юрия Лаптева на новый срок.

СПРАВКА «КП»

Юрий Николаевич Лаптев родился 16 февраля 1953 года в городе Кирове. Имеет несколько высших образований. С 1991 по 2010 годы руководил государственной службой занятости населения Кировской области, а в 2011 году назначен на должность председателя контрольно-счетной палаты

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