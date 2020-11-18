В Кировской области начали бесплатно выдавать лекарства от COVID-19

Препараты выдаются бесплатно через государственную аптечную сеть. Фото: vk.com/medkirovru

В начале ноября Кировская область получила из резервного фонда правительства РФ 47,5 миллиона рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. С 16 ноября текущего года в регионе стартовала бесплатная выдача медикаментов. В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что на сегодняшний день врачами выписано 835 рецептов и 719 человек уже получили по ним лекарства.

Препараты выдаются бесплатно через государственную аптечную сеть. При необходимости соблюдения карантинных мер медикаменты доставляют социальные работники или волонтеры. Кроме того, возможно получение препаратов родственниками, на которые не попадают под карантинные ограничения.

- Бесплатными лекарствами за счет средств федерального бюджета планируется обеспечить порядка 10000 жителей региона, которые проходят лечение от новой коронавирусной инфекции под медицинским наблюдением на дому, - сообщили в областном правительстве.

Напомним, что решение о предоставлении лекарств было озвучено Владимиром Путиным на совещании с правительством. Помимо этого, президент напомнил главам регионов о личной ответственности за эпидемиологическую ситуацию в подконтрольных субъектах.