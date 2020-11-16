Кировчане спасли провалившуюся под лед женщину

Кировчанам рекомендуют не выходить на лед и быть предельно острожными. Фото: admkirov.ru

В Кирове во время прогулки по льду водоема женщина провалилась в воду. Инцидент произошел в минувшую субботу, 14 ноября, в микрорайоне Лянгасово на улице Комсомольской. О подробностях спасения кировчанки рассказали в Единой дежурной диспетчерской службе города.

Очевидцы увидели в полынье человека по грудь в воде и быстро приняли меры к спасению. Кировчанке помогли выбраться на поверхность еще до приезда спасателей.

- Прибывшая бригада врачей «скорой помощи» осмотрела пострадавшую, у нее зафиксированы признаки общего переохлаждения, - рассказали в ведомстве. - Однако от госпитализации женщина отказалась.

Управление гражданской защиты напоминает жителям региона, что осенний лед в период с ноября по январь - до наступления устойчивых морозов - непрочен. Как правило, водоемы замерзают неравномерно. Кировчанам рекомендуют не выходить на лед и быть предельно острожными.

Если на ваших глазах человек провалился под лед, сразу сообщите об этом по телефонам:

01, 02, 112 - номера экстренных служб для абонентов сотовой связи;

8 (8332) 48-00-00 - Единая дежурная диспетчерская служба;

8(8332) 76-05-92 - Инспекторское отделение по г. Кирову ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Кировской области».