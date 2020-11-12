В Котельничском районе инспектор ГИМС спас трех рыбаков

Спасатель Юрий Пупышев вместе с внештатным инспектором-добровольцем отправился на помощь. Фото: 43.mchs.gov.ru

В Кировской области инспектор Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) спас трех кировчан, которые отправились на осеннюю рыбалку. Подробностями произошедшего поделились в пресс-службе областного МЧС.

Трое жителей областного центра на резиновой лодке отправились на рыбалку с ночевкой. Доплыв до острова на реке Вятка в Котельничском районе мужчины решили обосноваться и разбить палатки. Однако кировчане забыли привязать лодку. Сильным порывом ветра ее понесло по реке. Достать уже не успели.

- Приближались сумерки, проходящих мимо острова судов не было, - рассказали в пресс-службе МЧС. - Погода портилась: похолодало, подул сильный ветер, на реке поднялась волна. Рыбаки позвонили на единый номер экстренных служб 112 и сообщили о случившемся. Диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы Котельничского района передал информацию Юрию Пупышеву. Сотрудник МЧС вместе с внештатным инспектором-добровольцем отправился на помощь.

Инспектор Юрий Пупышев постоянно поддерживал связь с рыбаками. Вначале спасатели обнаружили резиновую лодку и взяли ее на буксир. Вскоре показался остров, на котором виднелись силуэты людей и горел костер.

Спасатели передали лодку рыбакам и выяснили их состояние здоровья. К счастью, мужчины чувствовали себя хорошо, у них было все необходимое - запас продуктов, теплой одежды, запасные аккумуляторы для подзарядки сотовых телефонов. От дальнейшей помощи рыбаки отказались.

На следующий день Юрий Пупышев созвонился с одним из рыбаков и узнал о их самочувствии. Оказалось, что компания с хорошим настроением и неплохим уловом собиралась в обратный путь.

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