В Кировской области пятиклассник спас во время пожара свою четырехлетнюю сестру

Матвей учится в школе в селе Адышево. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области пятиклассник Матвей Акимов спас сестру из пожара. Инцидент произошел 10 августа текущего года в селе Адышево Оричевского район.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что из-за короткого замыкания у семьи Акимовых загорелся дом. Сильный ветер моментально перекинул пламя на жилое помещение. В момент пожара родители Матвея находились на работе, а в доме вместе с ним оставалась маленькая сестра.

Подросток рассказал, что черный дым он увидел в окно. Сразу сориентировался, взял сестру, которая ложилась спать, и вынес ее из дома на руках.

В четверг, 12 ноября, Матвей получил заслуженную медаль «За проявленное мужество» из рук начальника Главного управления МЧС России по Кировской области Алексея Аникина.

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