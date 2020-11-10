В Кирове обнаружили очередную свалку медицинских отходов

Среди мусора были найдены медицинские изделия. Фото: vk.com/onfkirov
Жители микрорайона Озекри обнаружили свалку медицинских отходов в сосновом бору у трассы Подгорянка - Шихово. Горожане рассказали, что свалка начала образовываться две недели назад возле одного из садовых сообществ. Среди прочего мусора были выброшены медицинские изделия - коробки из-под лекарств и дезинфицирующее средства.
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что Андрей Оборок поручил провести проверку в связи с обнаружением свалки с медицинскими отходами в лесном массиве.
- В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц при организации вывоза и утилизации отходов, - сообщили в ведомстве. - При выявлении нарушений закона будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, что похожая история произошла летом текущего года. Тогда горожане обнаружили в реке Вятка медицинские отходы. В воде плавало огромное количество пробирок с кровью, использованные перчатки и другие средства защиты.
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