Коронавирус в Кировской области: пандемия не повлияла на строительство индивидуального жилья

В Кировской области доля ввода ИЖС постоянно растет. Фото: Александр ГЛУЗ

Министерство строительства Кировской области предоставило актуальные данные по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) в регионе.

На 1 октября текущего года объем ввода жилья в Кировской области составил 248 тысяч 816 кв. метров, из которых 150 тысяч 263 кв. метра (53%) - это частные дома.

- В структуре общего ввода жилья в Кировской области доля ввода ИЖС постоянно растет, - сообщили в министерстве. - Статистика показывает, что пандемия не повлияла на строительство индивидуального жилья.

Отметим, что в соответствии с законодательством ИЖС - это отдельно стоящее здание с количеством этажей не более трех и высотой не более двадцати метров.

Ранее «Комсомолка» писала, что в жители Кировской области стали активнее брать ипотеку. Подробнее здесь.

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