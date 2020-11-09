Жители Кировской области стали активнее брать ипотеку

Наибольший объем ипотечных кредитов в 2020 году был оформлен в третьем квартале. Фото: Иван МАКЕЕВ

За девять месяцев текущего года банки выдали жителям Кировской области 11,8 тысячи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) почти на 20 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ипотечных кредитов увеличилось на 24,4%, объем ипотечного кредитования вырос на 35,7%.

Существенный рост произошел в третьем квартале 2020 года. Согнало данным Волго-Вятского ГУ Банка России, жители региона взяли ИЖК на общую сумму 9,5 млрд рублей или 47,5% от общего объема кредитов. Средний же объем ипотеки, выдаваемый заемщикам, составил 1,7 миллиона рублей, сроком на 18 лет.

- Повышению спроса на ипотечные кредиты способствует снижение процентных ставок кредитных организаций, происходящее на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России, - сообщил управляющий Отделением Киров Волго-Вятского ГУ Банка России Сергей Крюков. - Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам по сравнению с декабрем прошлого года снизилась на 1,8 п.п. и в сентябре составила 7,21% годовых. Поддержку рынку ипотечного кредитования также оказывает реализация государственной программы льготной ипотеки под 6,5% на приобретение нового жилья.

Портфель ипотечных кредитов жителей Кировской области к 1 октября 2020 года составил 64,4 млрд рублей и за год вырос на 13,2%. Объем просроченной задолженности за год снизился на 5,4%.

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