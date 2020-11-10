В Кировской области медработников и педагогов незаконно лишили компенсации

Прокурор направил заявление в суд с требованием взыскать в пользу специалистов более 700 тысяч рублей. Фото: epp.genproc.gov.ru
В прокуратуру обратились 18 медработников и 13 педагогов проживающих в Лебяжском районе Кировской области. Они пожаловались на то, что им не выдают компенсацию по оплате коммунальных услуг. Отметим, что по закону данная выплата полагается специалистам, которые работают в сельской местности.
В итоге прокурор направил заявление в суд с требованием взыскать в пользу специалистов более 700 тысяч рублей. Иск был признан законным и обоснованным. На данный момент исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.
Напомним, что аналогичный случай произошел в Богородском районе. Тогда прокуратура потребовала взыскать с регионального министерства финансов более 270 тысяч рублей.
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