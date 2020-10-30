Появились подробности гибели детей при пожаре в Кировской области

В настоящее время на месте происшествия работают следователи регионального СК. Фото: kirov.sledcom.ru

В пятницу, 30 октября, в квартире трехэтажного дома на улице Исаковской в деревне Ложкари произошел пожар, который унес жизни четверых детей.

Известно, что семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних с 2019 года за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По данным источника «КП», 24-летняя мать регулярно злоупотребляет алкоголем. На место происшествия пришла, когда дети уже погибли. Объяснить, почему она оставила малолетних сыновей одних, женщина не смогла. Где находится отец детей, неизвестно. Дверь квартиры была заперта на замок.

- Мать погибших детей 1996 года рождения, отец – 1998 года рождения, - сообщили в пресс-службе областного правительства. - Погибшие дети - четверо мальчиков: 2016, 2017, 2018, 2020 годов рождения. Семью органы соцзащиты посещали ежемесячно. Проводилась профилактическая работа. Регулярно семье органы соцзащиты оказывали продуктовую помощь, приносили одежду, были приобрели кроватки для детей. Семья получала все меры социальной поддержки - это ежемесячно около 35 тысяч рублей.

Для координации действий правоохранительных и следственных органов на место происшествия выехал прокурор Кировской области Андрей Оборок. В настоящее время на месте происшествия работает полиция, следователи, сотрудники МЧС, а также руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Максим Финченко и глава Юрьянского района.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.