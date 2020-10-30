Заместитель генерального директора АО «Куприт» ушел в отставку

Станислав Куршаков занимал должность заместителя генерального директора по общим вопросам. Фото: cuprit.ru

В АО «Куприт» продолжает меняться руководство компании. В пятницу, 30 октября, заместитель генерального директора по общим вопросам Станислав Куршаков объявил о своем уходе из организации. Об этом он сообщил на своей личной странице в социальной сети.

- Сегодня последний день работы в АО «Куприт», - написал Станислав Куршаков. - Это был интереснейший этап с точки зрения информационной работы. Дали старт проекту по РСО, открыли новый офис - много еще чего интересного было. Но бывают иногда такие предложения, от которых сложно отказаться, хоть и не очень хочется.

Напомним, ранее свой пост по собственному желанию покинул генеральный директор Рустем Хамидуллин. В настоящее время исполняет обязанности генерального директора Михаил Зыков. Ранее он курировал экономику и финансы АО «Куприт».

СПРАВКА «КП»

АО «Куприт» - региональный оператор Кировской области, который специализируется на утилизации и переработке отходов. Основным пакетом акций компании владеет Кировская область.

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