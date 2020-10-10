В руководстве регионального оператора «Куприт» произошли изменения

ВРИО генерального директора назначен Михаил Зыков. Фото: cuprit.ru
На официальном сайте АО «Куприт» появилась информация о смене руководства компании. Генеральный директор Рустем Хамидуллин покинул свой пост по собственному желанию. В «Куприт» он пришел работать в 2018 году, а с декабря 2019 года возглавил организацию.
В настоящее время исполняет обязанности генерального директора Михаил Зыков. Ранее он курировал экономику и финансы АО «Куприт».
СПРАВКА «КП»
АО «Куприт» - региональный оператор Кировской области, который специализируется на утилизации и переработке отходов. Основным пакетом акций компании владеет Кировская область.
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