В руководстве регионального оператора «Куприт» произошли изменения

ВРИО генерального директора назначен Михаил Зыков. Фото: cuprit.ru

На официальном сайте АО «Куприт» появилась информация о смене руководства компании. Генеральный директор Рустем Хамидуллин покинул свой пост по собственному желанию. В «Куприт» он пришел работать в 2018 году, а с декабря 2019 года возглавил организацию.

В настоящее время исполняет обязанности генерального директора Михаил Зыков. Ранее он курировал экономику и финансы АО «Куприт».

СПРАВКА «КП»

АО «Куприт» - региональный оператор Кировской области, который специализируется на утилизации и переработке отходов. Основным пакетом акций компании владеет Кировская область.

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