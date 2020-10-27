В Орловском районе 58-летний мужчина погиб в пожаре

Смертельный пожар произошел утром 27 октября. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Орловском районе пожар унес жизнь человека. Сейчас по этому факту проводится проверка. Информацию сообщает областной Следком.

Информация о пожаре в ведомство поступила утром 27 октября. Как стало известно, трагедия произошла в одном из жилых домов села Тохтино. Спасатели нашли тело 58-летнего хозяина жилища, погибшего в огне. На данный момент предварительной причиной пожара считают неосторожное обращение с огнем при курении.

На месте происшествия сейчас работают следователи. Ведомство проводит проверку и выясняет все обстоятельства трагедии. Назначена экспертиза для установления причин пожара и гибели мужчины. По результатам проверки вынесут процессуальное решение.