В Вятских Полянах пенсионерка погибла в пожаре по вине своего соседа

Смертельный пожар произошел из-за непотушенной сигареты. Фото: vk.com/suskko

В Вятских Полянах на местного жителя завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. По его вине в пожаре погибла женщина, жившая в соседней квартире. Подробности сообщил региональный Следком.

Трагедия произошла 16 октября около 23 часов. Пожар вспыхнул в квартире одного из домов в Вятских Полянах. Ее хозяин выжил, а вот 75-летняя женщина, жившая по соседству, задохнулась в дыму. 80-летнего мужа погибшей успели доставить в больницу с признаками отравления угарным газом.

По факту пожара провели проверку и возбудили уголовное дело. Как выяснилось, огонь вспыхнул из-за того, что 32-летний мужчина, будучи пьяным, покурил перед сном и лег спать, не затушив сигарету. В результате загорелась мебель, а после и вся квартира. Как итог - соседка подозреваемого задохнулась дымом.

Мужчина признал свою вину в произошедшем. Сейчас расследование продолжается. Жителю Вятских Полян за причинение смерти по неосторожности грозит до двух лет тюрьмы.