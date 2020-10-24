Гололед и туман: кировчан предупредили об опасностях на дорогах

Сотрудники ГИБДД рекомендуют избегать резких маневрирований и обгонов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за перепада температур на дорогах региона образовался туман. Кроме того, в субботу, 24 октября, в течение дня в области пройдет мокрый снег с дождем. В таких непростых условиях риск попасть в дорожно-транспортное происшествие увеличивается. В связи с этим специалисты МЧС и Госавтоинспекции рекомендуют автомобилистам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

Кировчанам также напомнили, что при гололеде ухудшается сцепление колес с поверхностью дороги. Поэтому при движении нужно сохранять дистанцию, а перед остановкой и поворотом необходимо притормозить заранее.

- Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений нужно снизить скорость до минимума, - добавили в ведомстве. - Особенное внимание уделите безопасности на дороге, выезжая за город. Избегайте резких маневрирований и обгонов.

Помимо этого, водителям рекомендуют заменить летние шины на зимние.

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