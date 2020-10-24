Прогноз погоды в Кирове на 24 и 25 октября: в выходные в городе ожидается дождь и мокрый снег

Суббота встретит кировчан довольно мрачной погодой Фото: Михаил ФРОЛОВ

В выходные дни в Кирове ожидается кратковременное потепление. Правда, оно будет сопровождаться дождем и мокрым снегом. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды для жителей города.

Суббота, 24 октября, встретит кировчан довольно мрачной погодой. С утра в городе начнется дождь, который продлится до позднего вечера. Сильного ветра не ожидается, однако местами синоптики обещают порывы до 12 м/с. Температура в течение дня будет колебаться от +1 до +5 градусов.

Воскресенье, 25 октября, утром температура опустится до - 1 градуса. Ожидается преимущественно облачное небо, правда, временами будет выглядывать солнышко. Днем воздух прогреется до +1 градуса, а уже вечером в городе пойдет снег. Сильного ветра также не обещают

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