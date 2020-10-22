Кировские врачи «скорой помощи», пострадавшие в ДТП, поблагодарили помогавших им молодых людей

Несколько юношей помогали пострадавшим, вытаскивая их из перевернувшейся машины. Фото: скриншот с видео Григорий Кинев/vk.com/zlo43

Врачи «скорой», попавшие в ДТП на перекрестке улиц Попова и Калинина вместе с пациентами, обратились к тем, кто помогал им на месте происшествия. Пост со словами благодарности появился в городском паблике «Злой Кировчанин».

- Бригада 20, которая сегодня пострадала в ДТП, выражает огромную благодарность всем, кто помогал нам, когда произошло это ЧП. Спасибо что не остались равнодушными, не побоялись вытаскивать из машины пациентов с Covid-19, активно помогали оказывать медпомощь, извлекали из автомобиля водителя и фельдшера! Мы Вам очень сильно благодарны! - пишет автор поста.

Мужчина также объяснил, что ехать с такой скоростью и включенными спецсигналами пришлось из-за пациентки с коронавирусом. У женщины резко ухудшилось самочувствие, и время было дорого. Также, по заверению врача, все пострадавшие живы-здоровы, всех доставили в больницы вовремя.

К посту врач прикрепил видео, снятое кем-то из образовавшейся после аварии пробки. На кадрах хорошо видно, как трое юношей вытаскивают из машины врача в защитном костюме.

В комментариях под постом отметилась кировчанка - второй сотрудник попавшей в аварию бригады. Женщина поблагодарила своего напарника, автора поста, а также обратилась к «спасателям» - неравнодушным кировчанам, помогавшим доставать врачей и пациентов из перевернувшейся машины.

- Сегодня меня очень удивили наши спасатели, молодые, совсем юные парни. Несмотря на свои травмы, в кровь изрезанные стеклом руки, вытащили из машины и больных, и всю бригаду. Самого активного и бесстрашного зовут Максим! Ребята, ещё раз от сотрудников 20 бригады СМП вам большое спасибо и низкий поклон. Вот в эту молодежь можно верить. Они лучшие! Ещё раз спасибо всем, всем, всем кто нам сегодня помогал, - написала кировчанка.

К слову, сейчас врачи ищут записи произошедшего ДТП с видеорегистраторов, и к тому же очень срочно. Узнать об этом подробнее можно здесь.