В Кирове легковушка врезалась в машину скорой помощи: пострадали врачи и их пациенты

Машина скорой помощи опрокинулась на бок от удара. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове столкнулись машина скорой помощи и легковушка. В результате пострадали шесть человек. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла 21 октября в 13 часов. На перекрестке улиц Калинина и Попова ВАЗ-2112 влетел в «Газель» скорой помощи, после чего та опрокинулась на бок. По данным ведомства, служебное авто ехало с включенными сигналами - сиреной и «мигалками». В результате водитель легковушки не пострадал, а вот все, кто находился в машине «скорой», получили травмы - водитель, три пациента и два врача.

На месте аварии сейчас работает полиция. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия происшествия.