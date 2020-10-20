В Шабалинском районе незаконно вырубили лес на 400 тысяч рублей

В Шабалинском районе «черные» лесорубы незаконно добывали древесину. Фото: Людмила Баркова
В Кировской области продолжают незаконно рубить лес. Новый эпизод уголовного дела возбужден сотрудниками УМВД. О подробностях произошедшего сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Шабалинском районе «черные» лесорубы незаконно добывали древесину. Об этом стало известно в ходе проверки прокуратуры совместно с ведомством «Кировлесцентр». Специалисты оценили сумму ущерба в 400 тысяч рублей.
- По материалам прокурорской проверки следователем регионального УМВД возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере), - сообщили в пресс-службе пресс-службе ведомства.
Напомним, что в текущем году на территории Кировской области было проведено 20 тысяч проверок в лесном секторе. В результате фигурантами уголовных дел стали 26 человек, а к административной ответственности привлекли свыше 2 тысяч правонарушителей. Подробнее здесь.
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