В Шабалинском районе незаконно вырубили лес на 400 тысяч рублей

В Шабалинском районе «черные» лесорубы незаконно добывали древесину. Фото: Людмила Баркова

В Кировской области продолжают незаконно рубить лес. Новый эпизод уголовного дела возбужден сотрудниками УМВД. О подробностях произошедшего сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В Шабалинском районе «черные» лесорубы незаконно добывали древесину. Об этом стало известно в ходе проверки прокуратуры совместно с ведомством «Кировлесцентр». Специалисты оценили сумму ущерба в 400 тысяч рублей.

- По материалам прокурорской проверки следователем регионального УМВД возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере), - сообщили в пресс-службе пресс-службе ведомства.

Напомним, что в текущем году на территории Кировской области было проведено 20 тысяч проверок в лесном секторе. В результате фигурантами уголовных дел стали 26 человек, а к административной ответственности привлекли свыше 2 тысяч правонарушителей. Подробнее здесь.

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