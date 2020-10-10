В Кировской области «черные» лесорубы незаконно добыли более 11 тысяч куб. метров леса

Региону удалось возместить боле 26 миллионов рублей за нарушения в лесном секторе. Фото: Людмила Баркова

В текущем году на территории Кировской области было проведено 20 тысяч проверок в лесном секторе. В результате фигурантами уголовных дел стали 26 человек, а к административной ответственности привлекли свыше 2 тысяч правонарушителей. Объем незаконно вырубленного леса составил 11 тысяч куб. метров.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Кировской области Дмитрий Лебедев рассказал, что региону удалось возместить боле 26 миллионов рублей за нарушения в лесном секторе.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что чаще всего коррупционные преступления в лесной сфере фиксируются в Кировской области. Так, по словам Александра Ивановича, в регионе сейчас расследуют 51 уголовное дело.

Напомним, что именно на лесной сфере «погорел» и бывший вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко. По версии следствия, в 2018 году Андрей Геннадьевич организовал преступную группу. Ее участники получали взятки в особо крупном размере от индивидуальных предпринимателей и юрлиц Кировской области. «Вознаграждение» с них требовали за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ «Кировгослесхоз». Подробнее здесь.

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