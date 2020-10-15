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Сити-менеджеру Дмитрию Осипову внесли представление за раскопанные улицы Кирова

Сейчас ремонтные работы идут на 40 объектах коммунальных сетей
Виктор КарповВиктор Карпов
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Земляные работы на участке дороги велись незаконно. Фото: admkirov.ru

Земляные работы на участке дороги велись незаконно. Фото: admkirov.ru

Городская прокуратура проверила раскопки в Кирове. Основанием к этому послужили многочисленные обращения граждан и публикации в СМИ. О результатах проверок рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Согласно данным прокуратуры на 9 октября, в Кирове ремонтные работы идут на 40 объектах коммунальных сетей. Некоторые из них осуществляются без согласования с администрацией города. Помимо этого, подрядчики умудряются раскопать уже отремонтированные ранее улицы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При этом отмеченные факты остаются без должных мер реагирования со стороны муниципальной власти.

В связи с выявленными нарушениями прокурор города внес главе администрации Кирова Дмитрию Осипову представление. Сообщается, что результаты его рассмотрения находятся на контроле ведомства.

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