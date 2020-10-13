«Обеспечение государственных нужд»: виски и фаршированная форель за счет бюджета Кировской области

В меню у слуг народа присутствуют алкогольные напитки. Фото: pixabay.com

Правительство Кировской области ищет кафе или ресторан для «проведения официальных приемов» в 2021 году. Соответствующий аукцион появился на сайте Госзакупок.

Бюджетные 800 тысяч рублей планируют потратить на дорогостоящие трапезы чиновников из высшего эшелона областной власти. В меню у слуг народа присутствуют алкогольные напитки: шампанское, белое и красное вино, виски, а также водка. Из еды предпочтение отдано различным салатам, рыбным и мясным блюдам, а также выпечке. Подаваться пища должна исключительно в фарфоровой, керамической или высококачественной стеклянной посуде.

- Готовая продукция при подаче должна быть привлекательно оформлена, заправлена соусом, майонезом, сметаной, уксусом, горчицей, хреном согласно рецептуре подаваемого блюда, - говорится в техническом задании аукциона.

Интерьер ресторана должен быть выполнен в классическом стиле, а само помещение - находиться на первом этаже и работать до 22.00. Среди требований к обслуживанию - официанты опрятного вида и возможность ограничить доступ посторонних лиц в заведение.

Помимо этого, ресторан, который выиграет аукцион, должен предоставлять возможность доставки готовых блюд в пределах города Кирова. Возможно, речь идет о правительственной резиденции на Черном озере.

Дата проведения аукциона в электронной форме состоится 15 октября 2020 года.

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