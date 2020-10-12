Кировский врач спел про «красную зону» по коронавирусу

Стаж Олега Анатольевича составляет уже более 30 лет. Фото: скриншот с видео youtube.com

Врачи из разных городов России записали песню о нелегкой работе в инфекционных стационарах. Клип появился на Youtube-канале «Врачи поют» 11 октября и набрал уже около 80 тысяч просмотров. Свою песню медицинские работники посвятили коллегам, которые умерли от осложнений на фоне коронавируса.

В съёмках клипа принял участие и кировчанин Олег Отмахов. Врач на протяжении 30 лет работает в санитарной авиации, а также является заведующим Отделением анестезиологии-реанимации №1 больницы Скорой медицинской помощи.

Напомним, что близкие Олега Отмахова тоже посвятили жизнь медицине. Так, родители врача Зинаида Семеновна и Анатолий Павлович всю жизнь работали в Мурыгинской участковой больнице Юрьянского района.