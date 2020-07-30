Кировский врач во втором поколении: «Родители научили меня любить работу и любить людей»

На вопрос корреспондента: «Почему вы решили стать врачом?», Олег Анатольевич отвечает: «А разве могло быть иначе?» И действительно, родители врача Зинаида Семеновна и Анатолий Павлович всю жизнь работали в Мурыгинской участковой больнице Юрьянского района. Мама была педиатром и рентгенологом, а папа - главным врачом и хирургом.

«РОДИТЕЛИ БУКВАЛЬНО ЖИЛИ В БОЛЬНИЦЕ, И МЫ ВМЕСТЕ С НИМИ»

По словам Олега Отмахова, свое детство он практически провел в больнице. Зинаида Семеновна и Анатолий Павлович постоянно находились на дежурствах, и сын бегал к ним на работу.

Родители врача всю жизнь посвятили работе в Мурыгинской участковой больнице. Фото: предоставлено героем публикации

- Мне было очень интересно, как папа и мама лечат людей, - отметил анестезиолог. - Как это у них получается? Вообще, родители буквально жили в больнице, и мы вместе с ними. На работе постоянно находились и дети других сотрудников, которые в будущем, кстати, тоже стали докторами. К примеру, кардиолог Олег Зонов и будущие урологи Зверевы.

Сейчас Зинаида Семеновна находится на пенсии. Анатолия Павловича уже нет в живых.

- Папа у меня - Заслуженный врач Российской Федерации, - поделился Олег Анатольевич. - В молодости он был спортсменом, но медицина все-таки взяла верх. Вообще медицина, строительство и спорт - это был его конек. В 80-90-е годы он перестроил всю больницу. Это был маленький, хорошо обустроенный городок. Городок моего детства… Сейчас от той больницы практически ничего не осталось…

Мемориальная доска в Мурыгинской участковой больнице. Фото: предоставлено героем публикации

Именно по примеру папы Олег Отмахов и хотел стать хирургом. После окончания школы он поступил в Пермский государственный медицинский институт. Во время практики в далеком 1985 году совершенно случайно попал на работу в реанимационное отделение Городской клинической больницы №2 города Перми.

- То, что я стал анестезиологом - случайность, - уточнил кировчанин. - Я даже помню, что в первый день практики в больнице я всем сообщил, что буду хирургом и реаниматология - не для меня. Но постепенно я втягивался и втягивался. И потом понял, что не могу без этого жить. Это мое! Папа, конечно, сначала мое решение не одобрил.

Семья Отмаховых в 1993 году. Фото: предоставлено героем публикации

С тех пор прошло уже более 30 лет. Свой трудовой путь Олег Анатольевич начал медбратом в в той же больнице, где и проходил практику. Затем спустя три года стал работать врачом и вернулся в Киров. Как говорит анестезиолог, его «потянуло на родину». Сейчас Олег Отмахов работает в Больнице скорой медицинской помощи и является заведующим Отделением анестезиологии-реанимации №1.

- Каждое утро мы обсуждаем, какую работу сделали накануне и что будем делать сегодня, - рассказал врач о том, как обычно проходит его день в больнице. - Затем я, как заведующий отделением, смотрю пациентов и, исходя из клинической ситуации, мы вместе принимаем решения. В конце рабочего дня я либо ухожу домой, либо остаюсь на дежурство. Но сейчас людей не хватает, поэтому работа есть всегда. Также уже 30 лет я работаю в санитарной авиации.

САМОЕ СЛОЖНОЕ - ПОМОЧЬ ВСЕМ

Как отмечает анестезиолог-реаниматолог, самое сложное в его работе - помочь всем. Ведь пока, к сожалению, некоторые болезни вылечить невозможно.

- Есть вещи, которые не могу понять ни я, ни мои коллеги. Ты бьешься-бьешься, а пациент умирает. Это самое тяжелое. Я давно занимаюсь электроникой и для того, чтобы отремонтировать какое-то устройство, достаточно его разобрать и какую-то часть поменять. С человеком так не получится.

Но несмотря ни на что, Олег Анатольевич никогда не допускал мысли о том, чтобы выбрать для себя другую специальность. День за днем он приходит на работу в больницу. Причина простая - люди.

- Самое позитивное на моей работе - это люди, - говорит кировчанин. - Ради них я каждый день и иду в больницу. Я сам по себе человек веселый, дает о себе знать квновская школа. И если после общения со мной больной начинает смеяться, это здорово. Я должен сделать так, чтобы человек забывал про свои проблемы. А с остальным, мы обязательно постараемся разобраться.

Помимо пациентов врач старается находить время и на любимые увлечения. Здесь и электроника, и музыка, и моделирование, и строительство. Правда в последние месяцы из-за пандемии коронавируса уделять время хобби получается нечасто.

- Работы существенно прибавилось, - поделился заведующий отделением. - Мы ездим по районам, перевозим заболевших. У нашего населения есть такая черта, как бесшабашность. Я бы хотел донести до всех, что в сложившейся ситуации нужно стараться делать так, как положено. В целом же, мои родители и мы переживали и холеру, и другие серьезные вещи. Много чего мы пережили, переживем и это.

Самое сложное на работе - помочь всем. Фото: предоставлено героем публикации

«БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ И НИКОГДА НЕ УСТАВАТЬ»

Супруга Олега Отмахова Татьяна Михайловна также связала свою жизнь с медициной. С будущим мужем она познакомилась во время учебы в институте.

- Супруга закончила санитарно-гигиенический факультет, - рассказал анестезиолог. - После института мы вместе приехали из Перми в Киров. Сейчас Татьяна Михайловна работает врачом-лаборантом. Когда дети были маленькими, они часто находились с нами в больнице. Бывало, что мы дежурили вдвоем с женой, и нам не с кем было их оставить.

Татьяна Михайловна во время учебы в Пермском государственном медицинском институте. Фото: предоставлено героем публикации

Старшая дочь Олега Анатольевича Ирина пошла по стопам отца и стала анестезиологом-реаниматологом. Младший сын Игорь сейчас заканчивает школу и мечтает стать стоматологом.

- Дочь сразу сказала, что будет врачом, - отметил заведующий отделением. - У Ирины не было сомнений на этот счет, она с детства видела больных и знала, чем будет заниматься. Сейчас она тоже работает в Больнице скорой медицинской помощи, только в акушерской анестезиологии. Когда мы дежурим вместе, она часто со мной спорит. Такие уж есть молодые!

Ирина Олеговна также стала анестезиологом-реаниматологом. Фото: предоставлено героем публикации

По большим праздникам семья Отмаховых старается собираться вместе в родительском доме в Мурыгино. Правда удается это редко, ведь кто-то из близких всегда находится на работе. В том числе, занят в сфере медицины и муж Ирины Олеговны Павел Анатольевич.

- Родители очень любили работать и очень любили людей, - поделился Олег Анатольевич. - Они никогда никому не отказывали. Они научили этому меня, и этому я учу своих детей. Нужно больше читать, больше работать, никому не показывать, что устал, и никому не отказывать, даже если ничего не хочется делать. Если человек попросил о помощи, значит ему нужно помочь. Иначе кто же, если не мы?