«Дымящим» предприятиям в Коминтерне могут временно запретить работать

Жители микрорайона «Озерки» неоднократно жаловались на ночные выбросы с соседнего предприятия. Фото: admkirov.ru

«Дымящие» предприятия в Коминтерне могут временно прекратить свою работу. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Как известно, на ушедшей неделе проверку предприятий, дымящих в Озерках, провела природоохранная прокуратура. 8 октября сотрудники регионального министерства экологии и охраны окружающей среды успели вовремя приехать на вызов жильцов. Удалось взять лабораторные пробы и зафиксировать нарушения на фото.

Сейчас результаты рейда анализируются. Вполне возможно, что на следующей неделе работу дымящих предприятий приостановят - сперва на пять суток, для тщательного расследования. По его итогам возможна остановка производства уже на 90 суток.

На вопросы жителей о том, почему нельзя сделать этого сейчас, кировские власти заявили, такие решения принимаются только в судебном порядке при наличии доказательной базы, которую сейчас и собирают. Жителей Озерков пообещали оперативно оповещать о результатах проверок и ходе дела.