В текущем году услугами аэропорта «Победилово» воспользовались более 153 тысяч человек

В ближайшее время региональные власти планируют открыть ряд новых авиасообщений из Кирова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове третий месяц подряд наблюдается рост пассажиропотока аэропорта «Победилово». Об этом сообщили в министерстве транспорта Кировской области.

С января по сентябрь текущего года услугами аэропорта «Победилово» воспользовались более 153 тысяч человек. В июле пассажиропоток составил 28 тысяч 271 человек, августе 29 тысяч 151 человек, а в сентябре - 28 тысяч 271 человек.

Отметим, что по сравнению с показателями прошлого года пассажиропоток сократился на 15,1%. Это связанно с отменой перелетов весной текущего года из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что в ближайшее время региональные власти планируют открыть ряд новых авиасообщений из Кирова. Так, жители области смогут улететь в Калугу, Сочи и Калининград. Подробнее здесь.

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