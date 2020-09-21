Маршрут построен: авиасообщение Киров-Калуга организуют в 2021 году

Также планируется наладить авиасообщение с рядом востребованных регионов: Калининград, Сочи и другими. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчане смогут улететь в Калугу, Сочи и Калининград. По крайней мере, такая задача сейчас стоит перед местными властями - наладить авиасообщение между нашим и другими регионами. Об этом рассказал председатель областного правительства Александр Чурин.

Так, переговоры о создании авиарейса Киров-Калуга между субъектами шли еще с июля текущего года. Сейчас стало известно, что этот маршрут организуют уже в 2021 году. Кроме того, кировские власти связались с руководством регионов, которые кировчане посещают чаще всего - Екатеринбург, Казань, Калининград, Сочи, Уфа и другие. От некоторых, как, например, от Казани, уже поступил отказ. Однако ряд регионов выразил заинтересованность в авиасообщении с Кировом и даже внес свои предложения по его организации.

На данный момент известно, что планируется наладить маршрут Екатеринбург-Киров-Калининград. Возможно, что откроется авиасообщение напрямую с городом Сочи. По словам Александра Чурина, это на данный момент вполне реально организовать.

Кроме того, вернутся авиарейсы из Кирова в Санкт-Петербург. Предполагается, что самолеты в северную столицу будут отправляться пять раз в неделю. А с 26 октября появится утренний рейс в Москву.