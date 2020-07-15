Из Кирова можно будет улететь в Калугу

Аэропорт Победилово откроет новый авиамаршрут.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Председатель правительства Александр Чурин рассказал, что в ближайшее время может появиться новый авиарейс из Кирова в Калугу. В настоящее время между двумя регионами идут переговоры.
Новый авиамаршрут позволит кировчанам осуществлять пересадку на международные рейсы в аэропорту Калуги. По словам Александра Чурина, таможенный контроль будет проходить без сдачи багажа.
Отметим, что в 2019 году регулярные авиарейсы из Победилово осуществлялись по шести направлением: Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Симферополь, Сочи, Нарьян-Мар. Пассажиропоток за прошедший год вырос в два раза и составил более 240 тысяч человек. В 2020 году пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в работу транспортных компаний. Так, за апрель текущего года пассажиропоток составил лишь 600 человек, что в 28 раз меньше, чем в 2019 году.
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