За последние три года расходы бюджета выросли на 12 млрд рублей
За последнее несколько лет значительно увеличились расходы бюджета Кировской области. По словам председателя правительства Александра Чурина, это произошло из-за ежегодного устойчивого роста доходов региона.
По итогам 2019 года объем расходов бюджета составил 57,8 млрд рублей. За последние три года он вырос на 12 млрд рублей.
- Более 60% расходов областного бюджета направляются на социальные расходы: медицина, образование, социальная политика и спорт, - подчеркнул Александр Чурин. - Отмечу, что у нас в Кировской области социально ориентированный бюджет.
На сегодняшний день удалось снизить и нагрузку государственного долга на Кировскую область. В 2016 году он достигал 26,2 млрд рублей иди 94,7% от объема собственных доходов.
- За период с 2017 по 2020 года государственный долг снизился на 2 млрд рублей, - сообщил Александр Чурин. - На конец 2019 года он составил чуть более 24 млрд рублей или 72,2% от объема доходов.
Экономия расходов на обслуживание государственного долга за 2019 год составила 226 миллионов рублей. А по сравнению с 2016 годом данные расходы снизились в два раза.
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ИСТОЧНИК KP.RU