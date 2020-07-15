За последние три года расходы бюджета выросли на 12 млрд рублей

15 Июль 2020 2020-07-15T12:19:12+03:00

А госдолг стал меньше на 2 млрд

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За последнее несколько лет значительно увеличились расходы бюджета Кировской области. По словам председателя правительства Александра Чурина, это произошло из-за ежегодного устойчивого роста доходов региона.

По итогам 2019 года объем расходов бюджета составил 57,8 млрд рублей. За последние три года он вырос на 12 млрд рублей.

- Более 60% расходов областного бюджета направляются на социальные расходы: медицина, образование, социальная политика и спорт, - подчеркнул Александр Чурин. - Отмечу, что у нас в Кировской области социально ориентированный бюджет.

На сегодняшний день удалось снизить и нагрузку государственного долга на Кировскую область. В 2016 году он достигал 26,2 млрд рублей иди 94,7% от объема собственных доходов.

- За период с 2017 по 2020 года государственный долг снизился на 2 млрд рублей, - сообщил Александр Чурин. - На конец 2019 года он составил чуть более 24 млрд рублей или 72,2% от объема доходов.

Экономия расходов на обслуживание государственного долга за 2019 год составила 226 миллионов рублей. А по сравнению с 2016 годом данные расходы снизились в два раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU